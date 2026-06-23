Kristijano Ronaldo postigao prvi gol na Mundijalu 2026.
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OVAKO JE RONALDO POSTIGAO PRVI GOL NA MUNDIJALU! U facu svim kritičarima! (VIDEO)
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Bilo je i vreme!
Fudbalska reprezentacija Portugala sastala se sa selekcijom Uzbekistana u drugom kolu grupne faze Mundijala.
Nakon velikog broja kritika sa kojima se Kristijano Ronaldo susreo posle remija sa Kongom (1:1), legendarni golgeter je golom protiv Uzbekistana odgvorio celom svetu.
Evo kako je upisao svoj prvi pogodak na Mundijalu u SAD!
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