Slušaj vest

Bilo je i vreme!

Fudbalska reprezentacija Portugala sastala se sa selekcijom Uzbekistana u drugom kolu grupne faze Mundijala.

Nakon velikog broja kritika sa kojima se Kristijano Ronaldo susreo posle remija sa Kongom (1:1), legendarni golgeter je golom protiv Uzbekistana odgvorio celom svetu.

Evo kako je upisao svoj prvi pogodak na Mundijalu u SAD!

Ne propustiteFIFA WC 2026SKANDAL KOJI TRESE MUNDIJAL! FIFA IZBACILA KOMENTATORA ZBOG NAPADA! Evo šta se dogodilo...
profimedia-1062346085.jpg
FIFA WC 2026PORTUGAL - UZBEKISTAN: Ronaldo zatresao mrežu, ispisao istoriju i zapušio usta kritičarima širom sveta!
profimedia-1110794095.jpg
FIFA WC 2026MUNDIJALSKO PROKLETSTVO ENGLEZA: Svako prvenstvo donelo je novi skandal! Žene pravile rijaliti, a svlačionica na ivici tuče!
FIFA WC 2026AU, AU, AU... SEDITE PRE NEGO OVO PROČITATE: Isplivao podatak koliko samo jedna TV kuća zaradi do TRI MINUTA pauze na meču Mundijala
Mundijal 2026 FIFA

BONUS VIDEO:

00:12
Mundijal 2026 - Poslanici Norveške veslaju za podršku fudbalerima Izvor: Kurir