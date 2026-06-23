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Bilo mu je potrebno svega šest minuta da zatrese mrežu Uzbekistana. Portugalac je maestralno ispratio pas Žoaa Kansela i rutinski pogodio metu, čime je stigao do svog ukupno devetog pogotka na Mundijalima.

Ovim golom se izjednačio sa legendarnim Euzebijom. Istovremeno, Ronaldo je ispisao nove, zlatne stranice istorije svetskih šampionata, postavši apsolutno prvi igrač koji je uspeo da postigne makar jedan gol na čak šest različitih Mundijala u karijeri.

Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsećanja radi, Kristijano je po jednom tresao mreže na Mundijalima 2006, 2010, 2014. i 2022. godine, dok je svoju najefikasniju epizodu imao u Rusiji 2018. godine, kada je postigao četiri gola.

Upravo je na tom šampionatu, u nestvarnom meču protiv Španije, postigao het-trik i maltene sam doneo bod svojoj reprezentaciji.

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