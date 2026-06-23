Portugal je savladao Uzbekistan rezultatom 5:0, a Ronaldo je postigao dva gola i oborio rekord na Svetskom prvenstvu.
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OVAJ SNIMAK MORATE DA POGLEDATE! Evo kako je Portugal "petardom" razneo Uzbekistan - Ronaldo dominirao i oborio rekord! VIDEO
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Fudbaleri Portugala pobedili su večeras Uzbekistan ubedljivim rezultatom 5:0 u utakmici drugog kola Grupe K na Svetskom prvenstvu.
Loš start i neočekivani remi protiv Konga u prvoj utamici grupne faze na Svetskom prvenstvu razočarao je mnoge navijače Portugala.
Portugal - Uzbekistan Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
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Na meti žestokih kritika i pod ogromnim pritiskom javnosti tada se našao Kristijano Ronaldo, koji je pretrpeo najviše udaraca zbog blede partije u toj prvoj utakmici na Mundijalu, ali je večeras, u duelu protiv Uzbekistana, potpuno popravio sliku i ućutkao sve kritičare sa dva postignuta gola.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
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