Slušaj vest

Fudbaleri Portugala pobedili su večeras Uzbekistan ubedljivim rezultatom 5:0 u utakmici drugog kola Grupe K na Svetskom prvenstvu.

Loš start i neočekivani remi protiv Konga u prvoj utamici grupne faze na Svetskom prvenstvu razočarao je mnoge navijače Portugala.

Portugal - Uzbekistan Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Na meti žestokih kritika i pod ogromnim pritiskom javnosti tada se našao Kristijano Ronaldo, koji je pretrpeo najviše udaraca zbog blede partije u toj prvoj utakmici na Mundijalu, ali je večeras, u duelu protiv Uzbekistana, potpuno popravio sliku i ućutkao sve kritičare sa dva postignuta gola.

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

Ne propustiteFIFA WC 2026KRISTIJANO NATERAO CELU PLANETU DA MU SE POKLONI! Ronaldo ispisao istoriju Svetskog prvenstva, ovo ni Mesi nije uradio!
profimedia-1112022949.jpg
FIFA WC 2026OVAKO JE RONALDO POSTIGAO PRVI GOL NA MUNDIJALU! U facu svim kritičarima! (VIDEO)
Kristijano Ronaldo
FIFA WC 2026PUČE PETARDA NA MUNDIJALU! PORTUGAL RAZMONTIRAO UZBEKISTAN! Kristijano Ronaldo ispisao istoriju i zapušio usta celom svetu!
profimedia-1112029621.jpg
FIFA WC 2026RONALDO SE OBRUKAO NA PRVOJ UTAKMICU, A PRED DRUGU SVE ZANIMA ISTA STVAR! Selektor odbio da odgovori na pitanje o Kristijanu, a meč se bliži
Kristijano Ronaldo