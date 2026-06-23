Na meti žestokih kritika i pod ogromnim pritiskom javnosti tada se našao Kristijano Ronaldo, koji je pretrpeo najviše udaraca zbog blede partije u toj prvoj utakmici na Mundijalu, ali je večeras, u duelu protiv Uzbekistana, potpuno popravio sliku i ućutkao sve kritičare sa dva postignuta gola.