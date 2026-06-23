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Nakon talasa kritika koje su ga pratile posle bleđeg starta turnira, slavni Portugalac je sa dva pogotka maestralno predvodio svoju reprezentaciju do ubedljive pobede nad Uzbekistanom (5:0).

Usput je ispisao i nove stranice istorije fudbala, postavši prvi igrač u istoriji koji je uspeo da zatrese mrežu na čak šest različitih Svetskih prvenstava.

Portugal - Uzbekistan Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Ipak, momenat koji je možda ostavio jači utisak i od samih golova dogodio se odmah po završetku utakmice.

Dok su ga u stopu pratile televizijske kamere na terenu, Ronaldo se okrenuo direktno ka objektivu i uz širok, pobednički osmeh nekoliko puta glasno poručio:

“I’m back! I’m back!“ odnosno – “Vratio sam se!“

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