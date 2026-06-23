FIFA WC 2026
SELEKTOR FRANCUSKE NAPUŠTA MUNDIJAL! Šok vest iz Amerike: Dešam doživeo porodičnu tragediju
Slušaj vest
Selektor Francuske Didije Dešam napustiće Mundijel zbog porodične tragedije.
Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia
Vidi galeriju
Dešam će propustiti derbi svoje grupe protiv Norveške u petak kako bi sa porodicom bio na sahrani majke koja je preminula u noći između ponedeljka i utorka, prenose francuski mediji.
Ekipu će u njegovom odsustvu voditi pomoćnik Gaj Stefan.
Francuska i Norveška posle dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Grupi I. Norvežanima će odgovarati i remi za prvo mesto.
Utakmica se igra u petak od 21 čas u Bostonu.
Reaguj
Komentariši