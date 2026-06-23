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Selektor Francuske Didije Dešam napustiće Mundijel zbog porodične tragedije.

Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Dešam će propustiti derbi svoje grupe protiv Norveške u petak kako bi sa porodicom bio na sahrani majke koja je preminula u noći između ponedeljka i utorka, prenose francuski mediji.

Ekipu će u njegovom odsustvu voditi pomoćnik Gaj Stefan.

Francuska i Norveška posle dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Grupi I. Norvežanima će odgovarati i remi za prvo mesto.

Utakmica se igra u petak od 21 čas u Bostonu.

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