Kristijano Ronaldo otvorio dušu o teškim trenucima: 'Bog pomaže onom ko vredno radi'. Portugal slavio protiv Uzbekistana sa 5:0.
iskreno
KRISTIJANO RONALDO OTVORIO DUŠU: "Bog pomaže onom ko vredno radi"!
Slušaj vest
Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo verovao je da će kriza brzo proći!
On je u pobedi protiv Uzbekistana postigao dva gola, u trijumfu Portugalije od 5:0 - u drugom kolu Mundijala.
Portugal - Uzbekistan Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
Vidi galeriju
- Rekli su da treba da se povučem, ali ja sam ovde. Buka spolja je uvek ovakva, ali to ne možemo da kontrolišemo. Nastavljamo da idemo napred ujedinjeni - rekao je Ronaldo.
Srećan je što je ekipa pokazala karakter.
- Znam da ko radi vredno, Bog mu pomaže. Bila je teška, mračna nedelja, počela je kao da sam se povukao iz fudbala - ističe CR7 i dodaje:
"Ali držao sam se kao što se uvek držim jer verujem u rad više nego u fudbal. Bilo je teško, moram da priznam, ali vratili smo se".
Portugal grupnu fazu zatvara u subotu protiv Kolumbije.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši