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Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo verovao je da će kriza brzo proći!

On je u pobedi protiv Uzbekistana postigao dva gola, u trijumfu Portugalije od 5:0 - u drugom kolu Mundijala.

Portugal - Uzbekistan Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

- Rekli su da treba da se povučem, ali ja sam ovde. Buka spolja je uvek ovakva, ali to ne možemo da kontrolišemo. Nastavljamo da idemo napred ujedinjeni - rekao je Ronaldo.

Srećan je što je ekipa pokazala karakter.

- Znam da ko radi vredno, Bog mu pomaže. Bila je teška, mračna nedelja, počela je kao da sam se povukao iz fudbala - ističe CR7 i dodaje:

"Ali držao sam se kao što se uvek držim jer verujem u rad više nego u fudbal. Bilo je teško, moram da priznam, ali vratili smo se".

Portugal grupnu fazu zatvara u subotu protiv Kolumbije.

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Atmosfera u Portugalu tokom Mundijala Izvor: Kurir