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Navijači su dobili više nego što su očekivali kada ih je ispred stadiona u Majamiju dočekala prsata porno zvezda - samo sa šalom preko grudi.

Raisa Belini je doletela na Floridu kako bi gledala meč između Urugvaja i Zelenortskih Ostrva.

Ova 37-godišnja Italijanka navijačima nije ostavila puno prostora za maštu. Na sebi je imala samo uske džins pantalonice i šal, te je privlačila veliku pažnju navijača, koji su se ispred stadiona rado slikali sa njom.

Ipak, na stadionu je bila malo pristojnije obučena, u majici bez rukava sa dubokim dekolteom.

Međutim, Raisa se našla na meti kritika navijača kada su se na društvenim mrežama pojavile fotografije i snimci.

"Ne sme tako obučena da dolazi na utakmice", bile su poruke jednih, dok su se drugi žalili zbog dece.

"Roditelji vode svoju decu da gledaju utakmice. Mora da se zabrani svaki oblik golotinje unutar i van stadiona".

Bilo je onih koji su se pitali, kako je zvezda filmova za odrasle uopšte dobila dozvolu za ulazak na stadion.

Na kraju, navijači iz više zemalja su poručili da bi u njihovim zemljama ona bila uhapšena kada bi se pojavila tako obučena.

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