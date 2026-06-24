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Fudbalski analitičar Rade Bogdanović u komentaru remija Engleske i Gane stavio je u prvi plan taktiku koju je primenio selektor Gane Karlos Keiroš.

"Gordi albion" je oborio negativan rekors pošto je imao posed lopte 78.8 odsto vremena, ali nije uspeo da postigne gol. Jednsotavno, "Crne zvezde" zatvorile su sve prilaze svom golu, a Tuhel nije uspeo da pronađe ključ.

1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Po završetku meča Bogdanović je, uz Milana Laneta Jovanovića, analizirao meč i citirao Neleta Karajlića, odnosno stihove iz poznate pesme "Pamtim to kao da je bilo danas".

"Ko igra za raju i zanemaruje taktiku, završiće karijeru u nižerazrednom Vratniku", citirao je Bogdanović, i nasmejao sve u studiju RTS-a.

Potom je nastavio:

"Keiroš je napravio i odigrao najbolju taktičku utakmicu do sada na Svetskom prvenstvu. Shvatio je šta ima od igrača i kako može da se suprotstavi Engleskoj, u kojoj formaciji. Izdržao je 90 minuta. Engleska je od 83. minuta napravila par polušansi i jednu dobru šansu. Momci iz Gane su odigrali za respekt. Kada pričate o Engleskoj, to su ozbiljni milioni, ozbiljni klubovi, Liga šampiona... i onda vidite da oni na takmičenju kao što je Mundijal, ne mogu ništa. Hari Kejn nije mogao ništa, nisu mu dali ovi iz Gane. Vi kad u jednoj selekciji imate ovakve igrače, ja ih zovem "babaroge", milione, kamione, trilione... ne vidiš dribling, primanje lopte u trku... šta drugo mogu da kažem".

Bogdanović je potom dodao:

"Meni je mnogo žao što Gana nije danas dobila, imali su strašnu kontru. Taj igrač se nije dobro snašao, ali je morao bolje da reaguje. Zastao je u kritičnom trenutku".

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