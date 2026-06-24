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Selektor fudbalske reprezentacije Gane Karlos Keiroš izjavio je nakon remija sa Englenskom (0:0), kojim je njegov tim gotovo sigurno obezbedio plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, da je "veoma ponosan" na svoje igrače.

Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

 "Prvi cilj je ostvaren, plasirali smo se u drugu rundu. Veoma sam ponosan na način na koji su se naši igrači borili tokom utakmice i koliko su verovali u plan igre. Sve vreme su verovali. Po mom skromnom mišljenju, Engleska je jedan od kandidata za osvajanje Svetskog prvenstva. Ovo je poklon našim navijačima, ali i nekim igračima koje smo izgubili", izjavio je Keiroš za Bi Bi Si (BBC).

Govoreći o taktici, portugalski stručnjak je istakao da je njegov tim morao da se prilagodi rivalu.

"Tako se pobeđuje. Kada morate da se branite, onda se branite. Ne mogu da igram sambu kada oni sviraju rokenrol. Cilj je bio da prvo poluvreme završimo tako da ekipa Engleske bude frustrirana i bez rešenja kako da nas probije. Tada smo počeli da rastemo i kontrolišemo utakmicu. Mogli smo da postignemo gol, ali nažalost nismo uspeli. Mislim da je i Engleska mogla da postigne pogodak, tako da je remi najpravedniji ishod", ocenio je Keiroš.

Na pitanje šta mu znači plasman u nokaut fazu, odgovorio je: "Sreća. Pobeda donosi sreću, ali u ovom trenutku sama pobeda ne znači ništa. Ostvarili smo cilj i stigli do druge faze takmičenja."

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Atmosfera u Portugalu tokom Mundijala Izvor: Kurir