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Kapiten reprezentacije Engleske Hari Kejn izjavio je nakon remija bez golova protiv Gane da je njegova ekipa odigrala jednu od onih utakmica u kojima je teško pronaći put do mreže uprkos velikoj inicijativi.

1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

"Bila je to jedna od onih utakmica. Protivnik je bio veoma težak za probijanje. Imali smo veliki posed lopte, a u poslednjih 15 minuta oba poluvremena igrali smo najbolje. Oni su počeli da se umaraju i tada smo stvorili nekoliko prilika. Imao sam veliku šansu, a Niko O’Rajli je pogodio prečku. Ovo je lako mogla da bude utakmica iz koje bismo izašli kao pobednici. Imaju nekoliko opasnih igrača, ali smo ih uglavnom dobro kontrolisali. Želeli smo pobedu, ali osvojili smo bod i i dalje smo u veoma dobroj poziciji u grupi", rekao je Kejn za Bi Bi Si (BBC).

Govoreći o velikoj prilici koju nije iskoristio, kapiten Engleske nije "pravio dramu".

"Takve stvari se dešavaju. Čekao sam da mi se ukaže prilika poput te. Lopta se odbila baš kako sam želeo, ali nisam uspeo dobro da zahvatim udarac. To je fudbal. Dovoljno dugo sam napadač da znam da ne završava svaka šansa u golu", istakao je Kejn.

Napadač Engleske je objasnio i zbog čega nije imao mnogo prostora tokom meča.

"Parti me je pratio praktično čovek na čoveka, pa nisam imao prostor da se vraćam po loptu. Dobro su branili kazneni prostor, a lopte kroz sredinu bile su veoma teške za odigravanje jer su linije bile zgusnute. Takve utakmice se jednostavno dešavaju. Ipak, igramo na Svetskom prvenstvu i svaki meč nosi svoje izazove", rekao je Kejn.

Na kraju je poručio da je fokus već usmeren ka narednom susretu protiv Paname.

"Nalazimo se u odličnoj poziciji. Sledeća utakmica je protiv Paname. Već sam rekao da turnir posmatramo kao dva odvojena takmičenja – grupnu fazu i nokaut rundu. Praktično smo završili prvi deo posla i radujemo se narednim izazovima", zaključio je Kejn.