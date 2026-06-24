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Još jedan više nego iznenađujući rezultat na Mundijalu delo je fudbalera Gane.

Gana je odolela jednoj od najvećih favorita, ekipi Engleske i odigrala u Bostonu nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe L Svetskog prvenstva.

1/6 Vidi galeriju Karlos Keiroš, Selektor Gane Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Obe ekipe su praktično obezbedile prolaz u nokaut fazu, ali će tek treće kolo odrediti sa koje pozicije.

Englezi su imali 78.8 odsto vremena loptu u svojim nogama, ali im ni to nije bilo dovoljno za pogodak. Pre svega zahvaljujući sjajnoj taktici koju je priredio selektor Gane Karlos Keiroš, a o kojoj priča ceo fudbalski svet.

Iskusni 73-godišnji portugalski stručnjak je zatvorio prilaze golu po bokovima, a na Hariju Kejnu je postavio striktnog flastera.

Peti Mundijal u nizu

Keirošu je ovo peti Mundijal zaredom, i to sa trećom različitom reprezentacijom. Predvodio je Portugal 2010. godine, potom Iran u naredna tri Mundijala, da bi sada odveo Ganu. Interesantno je da je 2002. godine sa Južnom Afrikom izborio plasman na Svetsko prvesntvo, ali je dao otkaz pre turnira u Japanu i Južnoj Koreji.

Pomoćnik Aleksu Fergusonu

Keiroš je u dva navrata bio pomoćnik Aleksu Fergusonu u najslavnijim danima Mančester Junajteda.

U prvom mandatu je ostao 12 meseci, u sezoni 2002/03, kada je uskočio u stručni štab umesto Stiva Meklarena.

Sa Galaktikosima gostovao Partizanu

Potom je preuzeo Real iz Madrida, i predvodio ga takođe jednu sezonu - 2003/04. Bila je to čuvena ekipa Galaktikosa za koji su igrali Kasiljas, Salgado, Roberto Karlos, Luis Figo, Dejvid Bekam, Zinedin Zidan, Raul, Ronaldo...

Zanimljivo je da je te godine igrao u grupi Lige šampiona protiv Partizana. U Beogradu je teškom mukom izvukao remi, dok je u Madridu domaćin slavio sa 1:0.

Godinu dana posle odlaska sa Old Traforda, Keiroš se vratio. U junu 2004. godine ponovo je postao asistent Aleksu Fergusonu. Portugalac se vratio kako bi pomogao da se postavila igra tima oko Kristijana Ronalda koji je 2003. godine stigao u klub.

Svađa zbog koje se Engleska tresla nedeljama

Ovaj period obeležio je i čuveni sukob sa ikonom Junajteda, kapitenom Rojem Kinom. Kin i Keiroš su se sukobili na treningu, a kapiten je posle toga morao da napusti klub.

Keiroš je navodno zamerio Kinu na lojalnosti, na šta je dobio brutalan odgovor kapitena.

"Nemoj ti da mi govoriš o lojalnsoti. Ti si napustio klub posle 12 meseci zbog Reala. Nemoj da si se usudio da govoriš o mojoj lojalnosti", rekao je Kin i dao Keirošu predlog gde da ode, pre nego što je napustio trening.

Keiroš je na Old Trafordu ostao do 2008. godine, a od tada se posvetio isključivo radu sa reprezentacijama. Vodio je Portugal, Iran, Kolumbiju, Egipat, Katar, Omar i sada Ganu.

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