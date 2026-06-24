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Fudbalska reprezentacija Portugala je u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva ostvarila ubedljivu pobedu nad selekcijom Uzbekistana (5:0).

Portugalci su osigurali prolaz u narednu rundu takmičenja, a Kristijano Ronaldo je postigao dva pogotka, što mu je značajno skinulo teret sa leđa posle kritika nakon meča prvog kola.

Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Netom posle meča sa Uzbecima, Ronaldo je u miks zoni odgovarao na pitanja novinara.

Jedno od njih je sadržalo ime Lionela Mesija. Ronaldo nije hteo ni da sasluša pitanje do kraja, već se celim telom okrenuo ka novinaru na suprotnoj strani i samo rekao "dale", odnosno tražeći da mu postave naredno pitanje.

Na prvu deluje da Portugalac ne može da "svari" Mesijev rekord koji je postavio na meču protiv Austrije.

Pošteno je, međutim, reći da se fudbalerima posle utakmice uglavom postavljaju pitanja o njihovoj reprezentaciji i da je to najverovatnije razlog zašto je Ronaldo nervozno preskočio pitanje o Mesiju.

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