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Selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je nakon pobede nad Panamom (1:0) da je njegov tim ostvario izuzetno važan trijumf u borbi za plasman u narednu fazu Svetskog prvenstva.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

"Bila je to veoma teška i borbena utakmica. Protivnik je bio veoma dobar, opasan u tranziciji i iz kontranapada. U prvom poluvremenu nismo uspevali da napravimo mnogo toga u ofanzivi, ali je drugo poluvreme bilo znatno bolje", rekao je Dalić za Hrvatsku televiziju.

Hrvatska je došla do minimalne pobede nakon mnogo problema tokom susreta, a selektor je istakao da je rezultat u ovom trenutku najvažniji.

"Tri boda su najvažnija. I dalje smo u igri. Imali smo dosta teških trenutaka i nekoliko veoma opasnih situacija pred našim golom, ali smo uspeli da se izvučemo", naveo je Dalić.

Dalić veruje da bi ova pobeda mogla da bude prekretnica za njegov tim na turniru.

"Nadam se da će od sada sve biti mnogo bolje i kvalitetnije. Ova pobeda nam je bila potrebna, kao i ova tri boda, da podignemo samopouzdanje i vratimo veru u ono što radimo", zaključio je Dalić.