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Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić je nakon odigrane 200. utakmicu u nacionalnom dresu u pobedi nad Panamom (1:0) izjavio da je srećan i ponosan zbog jubileja.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Hvala Bogu, došli smo do tri izuzetno važna boda za nas. Moj prethodni jubilej, stoti nastup, nije se završio srećno, ali ovaj jeste. Srećni smo zbog pobede, to je ono što smo želeli. Dostići 200 utakmica u najdražem dresu zaista je nešto neverovatno. Srećan sam i ponosan zbog toga", rekao je Modrić za Hrvatsku televiziju posle meča u Torontu.

Četrdesetogodišnji vezista priznao je da njegova ekipa još uvek ne igra na nivou koji može da pruži.

"Bila je veoma teška utakmica od početka do kraja. Imam osećaj da igramo u određenom grču, da nismo potpuno opušteni, jer smo znali koliko je ovaj meč važan i to se osećalo na terenu. Kako je utakmica odmicala, imali smo dobrih perioda igre i nadam se da će nam ova pobeda doneti više samopouzdanja i vere u sopstveni kvalitet. Verujem da možemo samo da napredujemo. Vidi se da igramo pod pritiskom i nadam se da će ova pobeda to promeniti", rekao je Modrić, koji je na terenu proveo 81 minut.

Po završetku susreta hrvatski reprezentativci priredili su posebnu ceremoniju u čast svog kapitena. Igrači su nosili majice sa Modrićevim likom i brojem 200, uz natpis "Infinite Legacy" ("Beskonačna ostavština"), dok su ga desetine hiljada navijača pozdravile sa tribina stadiona u Torontu.

"Nikada nisam mogao ni da sanjam da ću doći do te brojke. Hvala Bogu što sam uspeo i idemo dalje. Hvala navijačima na divnoj podršci, hvala svima na čestitkama i svima koji su bili deo ovih 200 utakmica. Treneri, sadašnji i bivši saigrači, kao i svi ljudi koji nam olakšavaju život u reprezentaciji, zaslužuju veliku zahvalnost", poručio je Modrić.