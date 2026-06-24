Slušaj vest

Selektor reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti izjavio je da njegov tim neće obraćati pažnju na ishod meča između Moroka i Haitija, uprkos tome što od tog rezultata zavisi konačan rasplet u grupi na Svetskom prvenstvu.

Brazil pred poslednje kolo ima dva gola bolju gol-razliku od Maroka, pa bi pobeda protiv Škotske mogla da donese prvo mesto u grupi, ali Ančeloti ističe da ga računice ne zanimaju.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

"Nećemo pratiti utakmicu Maroka. Bićemo potpuno koncentrisani na naš meč", rekao je Ančeloti na konferenciji za medije, a prenela španska Marka.

Italijanski stručnjak govorio je i o stanju Nejmara, koji bi mogao da se vrati u tim.

"Nejmar može da odigra jedno poluvreme, ali i svih 90 minuta. Tokom cele nedelje je veoma naporno radio. Njegov odnos prema obavezama je odličan, kako kao igrača, tako i kao saigrača", rekao je selektor Brazila.

Ančeloti je potvrdio da već zna ko će zameniti suspendovanog Rafinju.

"Jasno nam je ko će zameniti Rafinju. Ne možemo da razmišljamo o kartonima. Rajan je dobro odigrao kada je ušao umesto njega i poseduje veliki potencijal. Imamo i druge igrače koji mogu da se prilagode ovom sistemu, ali ako nam bude potrebna širina u igri, on može da odgovori tom zadatku", objasnio je Ančeloti.

Na pitanje da li je Vinisijus Žunior među najvećim zvezdama turnira, selektor nije imao dilemu.

"Mislim da jeste. U prethodnoj utakmici i Mateus Kunja je odigrao veoma dobro. Imamo veliki potencijal u napadu i moramo da ga iskoristimo, baš kao što i druge reprezentacije imaju vrhunske igrače", rekao je Ančeloti.

Govoreći o mogućnosti da Endrik bude starter, italijanski trener je poručio da mladi napadač u svakom trenutku može da dobije priliku.

"Endrik može da igra svaku utakmicu. Navijači ga mnogo podržavaju, ali sutra imamo i Nejmara. Da li će podržavati Nejmara ili Endrika? Mislim da će podržavati obojicu", rekao je Ančeloti.

Za kraj je istakao da očekuje potvrdu dobre forme koju je Brazil pokazao u prethodnom meču protiv Haitija.

"Želim da ponovimo partiju kakvu smo pružili protiv Haitija, jer mi se veoma dopala. Ako uspemo da potvrdimo takvu igru i protiv Škotske, kako u napadu tako i u celini, to će biti veoma pozitivan znak za nas", zaključio je Ančeloti.