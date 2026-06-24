DA LI ĆE NEJMAR IGRATI PROTIV ŠKOTSKE? Anćeloti progovorio na temu koja interesuje ceo fudbalski svet
Selektor reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti izjavio je da njegov tim neće obraćati pažnju na ishod meča između Moroka i Haitija, uprkos tome što od tog rezultata zavisi konačan rasplet u grupi na Svetskom prvenstvu.
Brazil pred poslednje kolo ima dva gola bolju gol-razliku od Maroka, pa bi pobeda protiv Škotske mogla da donese prvo mesto u grupi, ali Ančeloti ističe da ga računice ne zanimaju.
"Nećemo pratiti utakmicu Maroka. Bićemo potpuno koncentrisani na naš meč", rekao je Ančeloti na konferenciji za medije, a prenela španska Marka.
Italijanski stručnjak govorio je i o stanju Nejmara, koji bi mogao da se vrati u tim.
"Nejmar može da odigra jedno poluvreme, ali i svih 90 minuta. Tokom cele nedelje je veoma naporno radio. Njegov odnos prema obavezama je odličan, kako kao igrača, tako i kao saigrača", rekao je selektor Brazila.
Ančeloti je potvrdio da već zna ko će zameniti suspendovanog Rafinju.
"Jasno nam je ko će zameniti Rafinju. Ne možemo da razmišljamo o kartonima. Rajan je dobro odigrao kada je ušao umesto njega i poseduje veliki potencijal. Imamo i druge igrače koji mogu da se prilagode ovom sistemu, ali ako nam bude potrebna širina u igri, on može da odgovori tom zadatku", objasnio je Ančeloti.
Na pitanje da li je Vinisijus Žunior među najvećim zvezdama turnira, selektor nije imao dilemu.
"Mislim da jeste. U prethodnoj utakmici i Mateus Kunja je odigrao veoma dobro. Imamo veliki potencijal u napadu i moramo da ga iskoristimo, baš kao što i druge reprezentacije imaju vrhunske igrače", rekao je Ančeloti.
Govoreći o mogućnosti da Endrik bude starter, italijanski trener je poručio da mladi napadač u svakom trenutku može da dobije priliku.
"Endrik može da igra svaku utakmicu. Navijači ga mnogo podržavaju, ali sutra imamo i Nejmara. Da li će podržavati Nejmara ili Endrika? Mislim da će podržavati obojicu", rekao je Ančeloti.
Za kraj je istakao da očekuje potvrdu dobre forme koju je Brazil pokazao u prethodnom meču protiv Haitija.
"Želim da ponovimo partiju kakvu smo pružili protiv Haitija, jer mi se veoma dopala. Ako uspemo da potvrdimo takvu igru i protiv Škotske, kako u napadu tako i u celini, to će biti veoma pozitivan znak za nas", zaključio je Ančeloti.