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Utakmicom između Kolumbije i DR Konga završeno je drugo kolo na Svetskom prvenstvu.

Poznato je da će prve dve ekipe iz svih 12 grupa proći u nokaut fazu, a pridružiće im se osam od 12 trećeplasiranih ekipa.

1/6 Vidi galeriju Kolumbija - DR Kongo, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Zato nas u trećem kolu očekuje velika drama praktično u svim grupama.

Naravno, svaka grupa ima specifične kalkulacije ko će biti na trećoj poziciji, a mi se bavimo trenutnim stanjem.

Pravi se posebna tabela

Prema pravilniku FIFA, pravi se posebna mini tabela od ekipa koje trenutno zauzimaju treće mesto u svojim grupama.

Rang-lista se pravi na osnovu šest parametara.

Prva i osnovna stavka je broj bodova koji je neka ekipa osvojila.

Potom se za ekipe koje su izjednačene po broju bodova u obzir uzima gol-razlika.

Treći parametar u slučaju izjednačenih ekipa jeste broj postignutih golova.

Na četvrtom mestu su fer plej bodovi. Ako je i tada izjednačeno dve ili više ekipa, kao peti parametar se uzima poslednja rang-lista FIFA. U ovom trenutku je ona objavljena 11. juna ove godine.

I, konačno, šesti parametar je pretposlednja rang-lista FIFA.

Kako se računaju fer plej bodovi

Posebno je zanimljiv četvrti parametar, odnosno fer plej bodovi.

Za žuti karton dodeljuje se minus jedan bod, za crveni karton koji je sačinjen od dva žuta kartona dobija se minus tri boda, a za direktan crveni karton minus četiri boda. Ukoliko fudbaler dobije žuti karton, a potom direktan crveni karton, onda se to vrednuje sa minus pet bodova.

Tabela posle dva kola

1. Švedska 3 boda, broj datih i primljenih golova 6-6, gol-razlika +1

2. Škotska, 3 boda, 1-1, 0

3. Hrvatska 3 boda, 3-4, -1

4. Alžir 3 boda, 2-4, -2

5. Paragvaj 3 boda, 2-4, -2

6. Kape Verde 2 boda, 2-2, 0

7. Belgija 2 boda, 1-1, 0

8. Češka 1 bod, 2-3, -1

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9. DR Kongo 1 bod, 1-2, -1

10. Ekvador 1 bod, 0-1, -1

11. Senegal 1 bod, 3-6, -3

12. Bosna i Hercegovina 1 bod, 2-5, -3

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