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Ostao je na klupi za rezerve Budimir, ali ga to nije omelo da uđe u igru i golom u 54. minutu obezbedi našim komšijama tri važna boda i spreči bruku protiv Paname, te ga sada cela Hrvatska slavi.

Godinama Ante Budimir u dresu Osasune pruža sjajne partije, ali mu je put ka slavi bio više nego trnovit...

- Rat i sve te okolnosti su uticale na to da napustimo dom i 1992. godine dođemo u Veliku Goricu. Otac mi je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Majka Janja je sa mnom i moje dve sestre, Irenom i Renatom, došla u Turopolje. Sama se žrtvovala za nas, sve nam je u životu omogućila - rekao je Budimir jednom prilikom za španske medije, pa dodao:

1/4 Vidi galeriju Ante Budimir u dresu reprezentacije Hrvatske na meču protiv Paname Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia

- Tamo su bili takozvani 'plavi šlemovi', zar ne? Iz UN. Bili su naoružani. Imao sam svega pet ili šest godina, ali se sećam oružja i ljudi koji su brinuli da sve bude u redu. Ali, to je život. Važno je zapamtiti da te loše stvari mogu učiniti boljim čovekom. Uvek te nauče nečemu, a mislim da se upravo to desilo meni, kao i svim ljudima sa ovih prostora. To nas je učinilo jačima i sada bolje razumemo kako da živimo u ovom svetu.

Govorio je i o svojim sestrama koje su imale veliki uticaj na njegov život.

- Sestre su bliznakinje, godinu dana su starije od mene. Imaju svoj privatni biznis, rade zajedno. Obe su završile Ekonomski fakultet, pa su zbog toga i mene naterale da upišem fakultet! Ipak, diploma nije na prvom mestu, tu su porodica i fudbal.

Malo je falilo da umesto na fudbalu, završi na - rukometu!

- Kada je Hrvatska osvojila zlato na Svetskom prvenstvu u rukometu u Portugalu 2003. godine, trenirao sam rukomet nedelju dana. Međutim, kada je trener hteo da me registruje, prelomio sam, fudbal je moja prva i najveća ljubav.

1/4 Vidi galeriju Ante Budimir u dresu reprezentacije Hrvatske na meču protiv Paname Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada se odlučio za fudbal, Ante Budimir je prelomio da mora da grebe i rukama i nogama ka uspehu. Preko Intera iz Zaprešića, Lokomotive, Sent Paulija, Krotonea, Sampdorije i Majorke, pa sve do Osasune i reprezentacije Hrvatske, te gola protiv Paname koji ga je stavio u red besmrtnih u komšiluku. Da li će u istom ritmu nastaviti do kraja Mundijala, ostaje da se vidi.

Šta vi mislite, koliko daleko mogu Ante Budimir i reprezentacija Hrvatske na Svetskom prvenstvu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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