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Vezista Gane Tomas Parti morao je da propusti meč prvog kola Svetskog prvenstva protiv Paname, pošto su mu vlasti Kanade zabranile ulazak u zemlju zbog optužbi za silovanje i polno uznemiravanje. Ipak, iako se suočava sa teškim optužbama, Sjedinjene Američke Države su mu odobrile vizu. Tako se defanzivni vezista našao na terenu u velikom okršaju protiv Engleske koji je završen bez golova, ali njegov nastup nije prošao bez kontroverzi.

Uoči samog početka utakmice, jedan reprezentativac Engleske jasno je stavio do znanja šta misli o Partiju. Bek Totenhema Džed Spens, koji je u startnoj postavi Tomasa Tuhela zamenio Nika O'Rajlija, odbio je da se pozdravi sa protivničkim fudbalerom i zbog njegovog poteza nastao je opšti haos u javnosti.

1/4 Vidi galeriju Džed Spens odbio da pruži ruku Tomasu Partiju Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Spens, koji je za Gordi Albion debitovao u ubedljivoj pobedi nad Srbijom (5:0), odlično poznaje Partija iz dana kada su obojica igrali u Premijer ligi, a sada svom rivalu nije želeo da pruži ruku.

Pogledajte trenutak koji je podigao veliku prašinu u javnosti:

Spens ispisao istoriju Engleske

Pored ovog poteza, Spens je na pomenutom meču uspeo i da se upiše u istoriju tamošnjeg fudbala. Kada je dobio poziv za duel sa Srbijom, postao je prvi musliman na spisku u istoriji engleske reprezentacije, a sada je otišao i korak dalje postavši prvi fudbaler islamske veroispovesti koji je počeo meč za Englesku na Mundijalu.

Roj Kin u svom stilu: "Viđao sam i gore stvari u tunelu"

Kao i uvek, oštrog jezika i bez dlake na jeziku, ovu situaciju prokomentarisao je i legendarni kapiten Mančester junajteda, Roj Kin.

"Ljudi danas prave preveliku dramu oko rukovanja, ali sve to prestaje da bude važno kada utakmica počne. Ako Džed Spens ne želi da pruži ruku Tomasu Partiju, to je apsolutno njegovo pravo i njegov izbor. Verujte mi, viđao sam mnogo gore stvari po tunelima tokom karijere. Ono što se računa jeste isključivo ono što vidimo na terenu. Da li možeš da ga sačuvaš? Da li možeš da dodaš loptu? Možeš li da izdržiš pritisak? To je ono što odlučuje utakmicu, a ne ono što se dešava tokom zagrevanja", jasan je bio Kin.

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