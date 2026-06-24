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1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Bio je ovo šok za Engleze i taktički perfektno odigran meč Gane, a detalje sa utakmice pogledajte u sledećem snimku:

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...

Engleska nije nalazila rešenje za taktiku koju je pripremio selektor Gane Portugalac Karlos Keiroš. Gana je niskim blokom zatvorila bokove i time neutralisala glavno oružje "Gordog albiona".

Engleska u prvom poluvremenu nije uputila nijedan šut u okvir gola, a prvi put se to dogodilo tek u 57. minutu.

Deo uspešne taktike potpuno je odsekao Harija Kejna, koji je bio neprepoznatljiv u ovom meču. Ipak, najbolji napadač "Tri lava" mogao je da reši utakmicu pošto je u samom finišu promašio mrtvu šansu. Kejn je sa svega 6-7 metara iz izgledne pozicije šutirao preko gola.

Prvu ozbiljniju priliku na meču imala je Engleska u 14. minutu, kada je nakon kratkog dodavanja iz slobodnog udarca iz daljine pokušao Deklan Rajs, ali je lopta otišla preko gola.

U 37. minutu Rajs je pokušao glavom, nakon što je centaršut u kazneni prostor poslao Noni Madueke, a lopta je još jednom završila preko gola.

U četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena u kaznenom prostoru udarac je uputio Hari Kejn, ali ga je odbrana Gane izblokirala i loptu poslala u korner.

Promene rezultata u prvom poluvremenu nije bilo, a prvi udarac u okvir gola na meču viđen je u 58. minutu, kada je iz šesnaesterca pokušao Entoni Gordon, a loptu je lako uhvatio golman Gane Benjamin Asare.

Usledila su dva pokušaja glavom Eliota Endersona u 60. i 61. minutu. Prvi je bio blokiran od strane odbrane Gane, dok je drugi završio preko gola.

U Bostonu je počinjala jača kiša, a Engleska je novu priliku imala u 64. minutu, kada je Madueke sa ivice kaznenog prostora poslao loptu preko gola.

Pet minuta kasnije sa ivice kaznenog prostora šutirao je Kejn, a njegov udarac odbranio je golman Gane.

U 79. minutu Prins Edu je povukao kontru Gane, izašao pred engleski gol, a zatim u padu pogodio saigrača Antoana Semenja.

Ipak, i u slučaju da je Edu bio precizan gol ne bi važio zbog ofsajda.

Engleska je najbliža pogotku bila u 86. minutu. Prvo je sa 20-ak metara šutirao Bukajo Saka, a njegov udarac brani Asare.

U nastavku akcije glavom je prečku pogodio Niko O'Rajli, a do odbijene lopte dolazi Kejn, koji šutira visoko preko gola.

Engleska je do kraja pokušavala da stigne do pobede, a najbliži su bili u trećem minutu nadoknade, kada je posle kornera glavom šutirao Mark Geji, a loptu su na gol-liniji izbacili igrači Gane.

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