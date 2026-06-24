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1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...

Nakon izjednačenog početka, prvu priliku imala je Panama u 23. minutu. Bivši fudbaler Crvene zvezde Puma Rodriges šutirao je glavom, ali je golman Hrvatske Dominik Livaković okrznuo loptu prstima i odbio je do prečke.

U nastavku poluvremena Hrvatska je imala blagu inicijativu, a prvu šansu na meču Hrvati su imali u prvom minutu nadoknade poluvremena. Šutirao je Martin Baturina sa oko 20 metara, ali je njegov udarac odbranio golman Paname Orlando Moskera.

Hrvatska je povela u 54. minutu. Josip Stanišić je uputio centaršut sa desne strane, a Budimir je sa nekoliko metara pogodio nebranjenu mrežu.

Samo tri minuta kasnije Hrvatska je mogla do drugog gola. Nakon asistencije Luke Modrića, Marko Pašalić je istrčao sam ispred golmana, ali je Moskera dobro reagovao i sačuvao svoju mrežu.

U 68. minutu Panama je bila blizu izjednačenja. Glavom je šutirao Karlos Harvi posle kornera, ali je Livakovićev odbranio njegov udarac pod prečku.

Harvi je bio ponovo u prilici u 79. minutu, šutirao je iskosa u bliži ugao, ali je lopta završila u spoljnom delu mreže.

Hrvatska je uspela da iskontroliše dešavanja na terenu do kraja meča i upiše prvu pobedu na ovogodišnjem Mundijalu.

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