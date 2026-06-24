Kolumbijci su stigli do važne pobede, a ovo su detalji sa ove utakmice.
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KAKO JE KOLUMBIJA SRUŠILA KONGO? Pogledajte detalje sa ovog meča (VIDEO)
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Fudbalska reprezentacija Kolumbije stigla je do važne pobede na Mundijalu i sa 1:0 uspela je da savlada Kongo.
Kolumbija - DR Kongo, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia
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Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
Šta se dešavalo na meču?
Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...
Kolumbija je savladala DR Kongo u Gvadalahari u utakmici 2. kola Grupe K sa 1:0 (0:0).
Jedini gol je postigao Danijel Munjoz u 76. minutu.
Kolumbija je prva u grupi sa 6 bodova, Portugal ima 4 boda, Kongo ima 1 bod, a Uzbekistan 0 bodova.
U poslednjem kolu igraju Kolumbija - Portugal i Kongo - Uzbekistan.
Kolumbija je sasvim zasluženo stigla do trećeg uzastopnog plasmana u nokaut fazu. "Kafedžije" su uputile čak 20 udaraca, od toga devet u okvir gola.
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