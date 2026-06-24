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Fudbalska reprezentacija Kolumbije stigla je do važne pobede na Mundijalu i sa 1:0 uspela je da savlada Kongo.

Kolumbija - DR Kongo, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...

Kolumbija je savladala DR Kongo u Gvadalahari u utakmici 2. kola Grupe K sa 1:0 (0:0).

Jedini gol je postigao Danijel Munjoz u 76. minutu.

Kolumbija je prva u grupi sa 6 bodova, Portugal ima 4 boda, Kongo ima 1 bod, a Uzbekistan 0 bodova.

U poslednjem kolu igraju Kolumbija - Portugal i Kongo - Uzbekistan.

Kolumbija je sasvim zasluženo stigla do trećeg uzastopnog plasmana u nokaut fazu. "Kafedžije" su uputile čak 20 udaraca, od toga devet u okvir gola.

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