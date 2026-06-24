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Pobeda Portugala nad Uzbekistanom na Svetskom prvenstvu (5:0) privukla je veliku pažnju javnosti, a svoj komentar na ovaj meč dao je i legendarni Zlatan Ibrahimović. Šveđanin je posebno istakao zadovoljstvo time što je Kristijano Ronaldo, baš kao i ostatak ekipe, podredio lični učinak timskom uspehu.

"Videli smo situaciju kada je Pedro Neto izveo slobodan udarac, iako su svi očekivali da će šutirati glavni igrač. To je jasan dokaz da je uspeh tima postavljen na prvo mesto", jasan je bio Ibrahimović.

1/4 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Misterija Ronaldove poruke u kameru

Ipak, jedan detalj sa meča ostavio je Zlatana u nedoumici. U momentu kada mu se kamera približila tokom igre, Ronaldo je glasno poručio: "Vratio sam se!" (I'm back).

"Bila je ovo utakmica u kojoj je Portugal mogao da postigne mnogo golova, pa sam primetio i tu njegovu poruku. Iskreno, ne razumem zašto je to rekao. Mislio sam da zapravo nikada nigde nije ni odlazio", u svom stilu je dodao Ibrahimović.

1/9 Vidi galeriju Portugal - Uzbekistan Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Na njegove reči nadovezao se i Tjeri Anri, koji je analizirao rutinski trijumf:

"Svi smo uoči meča pričali o tome da će postići gol i da ih čeka lak posao, što se na kraju i obistinilo. Za Portugal je ovo bio samo još jedan običan dan u kancelariji."

Ignorisao pitanje o Mesiju i ušao u istoriju

Ronaldove reakcije bile su u žiži javnosti kako pre, tako i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Posebno upečatljiv momenat dogodio se u miks-zoni, kada su novinari pomenuli Lionela Mesija - Portugalac je na to pitanje samo okrenuo glavu i produžio dalje.

Iako mu pomen večitog rivala verovatno nije prijao, ništa nije moglo da pokvari istorijski dan za CR7. On je postao prvi fudbaler u istoriji koji je uspeo da se upiše u strelce na čak šest različitih svetskih prvenstava, što je dostignuće vredno svakog divljenja.

Pored toga, Ronaldo je postao i najbolji mundijalski strelac u istoriji svoje zemlje sa 10 postignutih golova, čime je pretekao legendarnog Euzebija.

Pogledajte kako je Ronaldo ispisao istoriju i skinuo Euzebija sa trona:

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