Susret je na programu u sredu od 21 čas.
FIFA WC 2026
BOSANCI IGRAJU MEČ ODLUKE NA MUNDIJALU: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice BiH - Katar
Slušaj vest
Fudbaleri Bosne i Hercegovine u sredu od 21 čas igraju meč odluke na Mundijalu, a protivnik će im biti Katar.
Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na kanalima RTS 1 i Arena Sport Premium 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši