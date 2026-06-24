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Fudbaleri Bosne i Hercegovine u sredu od 21 čas igraju meč odluke na Mundijalu, a protivnik će im biti Katar.

Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na kanalima RTS 1 i Arena Sport Premium 2.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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