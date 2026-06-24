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Fudbaleri Švajcarske i Kanade u sredu od 21 čas igraju meč trećeg kola svoje grupe na Mundijalu.

Granit Džaka na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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