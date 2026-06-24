Susret je na programu u sredu od 21 čas.
FIFA WC 2026
KO ĆE SE RADOVATI, ŠVAJCARSKA ILI KANADA?! Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Švajcarske i Kanade u sredu od 21 čas igraju meč trećeg kola svoje grupe na Mundijalu.
Granit Džaka na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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