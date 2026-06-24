Slušaj vest

Fudbaleri Brazila i Škotske u noći između srede i četvrtka (00.00) igraju svoj meč na Mundijalu.

Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na dve televizije - RTS 1 i Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteFIFA WC 2026KO JE ČOVEK KOJI JE FRUSTRIRAO CELU ENGLESKU? Ne pamti po dobrom Beograd, a akter je najčuvenije svađe u Premijer ligi!
Karlos Keiroš
FIFA WC 2026ZLATAN IBRAHIMOVIĆ JAVNO ODGOVORIO KRISTIJANU RONALDU: "Ne razumem zašto je to rekao..."
Kristijano Ronaldo
FIFA WC 2026RADE BOGDANOVIĆ DO SUZA NASMEJAO LANETA JOVANOVIĆA! Hit komentar u analizi remija Engleske i Gane: "Ja ih zovem babaroge"
Mundijal 2026, Rade Bogdanović, Milan Lane Jovanović
FIFA WC 2026ČUVENA HRVATICA POLUGOLA NAPRAVILA OPŠTU POMETNJU NA MUNDIJALU! Ivana se SKINULA, izbacila grudi u prvi plan, pa ZASENILA sve na stadionu! Muškarci su POLUDELI!
Ivana Knol

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS