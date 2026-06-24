Susret je na programu u noći između srede i četvrtka (00.00).
FIFA WC 2026
BRAZILCI NAPADAJU ŠKOTE: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na dve televizije - RTS 1 i Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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