Susret je na programu u noći između srede i četvrtka (00.00).
FIFA WC 2026
MAROKANCI ŽELE DO NOVA TRI BODA PROTIV HAITIJA: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Škotska - Maroko, Mundijal 2026 Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia
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Direktan prenos ovog meča možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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