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Fudbalska reprezentacija Kurasaoa piše jednu od najlepših priča na Mundijalu.

Igrači ove male države u južnom delu Karipskog mora osvojili su istorijski bod u meču protiv Ekvadora (0:0), iako su pre toga demolirani od Nemačke, rezultatom 7:1.

Fudbalska reprezentacija Kurasaa Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Doktorka i selektor top kombinacija

Poznato je da ovu selekciju predvodi iskusni holandski fudbalski vuk i nekadašnji selektor Srbije Dik Advokat. Međutim, još jedna osoba iz Holandije bitan je igrač u hemiji unutar reprezentacije - lekarka Suzan Hurman, glavna doktorka. Zanimljivo je da ceo medicinski tim selekcije Kurasaoa čine žene.

Doktorka Hurman je zaslužna za činjenicu da su fudbaleri reprezentacije Kurasaoa slobodni kao ptice na grani. Dok većina selekcija tokom velikih takmičenja boravi u strogo kontrolisanim kampovima i hotelima, fudbaleri ove male zemlje svoje sobe dele sa suprugama i devojkama. Upravo to je odluka Hurmanove.

Suzan Hurman jedina je žena šef medicinskog tima na Mundijalu 2026 Foto: Printskrin/Instagram

Nema izolacije, ni karantina



Fudbalski treneri starog kova često tokom velikih turnira uvode strogi karantin, potpuno izolujući fudbalere od porodica, supruga i devojaka, jer veruju da na njih troše dragocenu energiju. Međutim, Suzan Hurman je u dogovoru sa stručnim štabom donela potpuno drugačiju odluku - dozvolila je, pa čak i podstakla prisustvo partnerki u bazi reprezentacije.

- Na ovako dugom takmičenju prisustvo porodice smanjuje nostalgiju za domom i donosi mir igračima. Mnogi naši fudbaleri ne igraju na najvišem svetskom nivou, a za njihove porodice bi bilo veoma skupo da same finansiraju višesedmični boravak u Sjedinjenim Američkim Državama - objasnila je Hurmanova.

1/11 Vidi galeriju Suzan Hurman doktorka fudbalske reprezentacije Kurasao Foto: Printskrin/Instagram

Devojke i žene dobrodošle u kamp

Posebnu pažnju izazvala je njena izjava da intimni odnosi uoči utakmica nisu zabranjeni, već čak mogu biti korisni.

- Da, mislim da seks može pomoći! Ali više na emocionalnom planu nego zbog nekog direktnog fiziološkog efekta. Pomaže u smanjenju stresa i boljem upravljanju emocijama - poručila je doktorka reprezentacije Kurasaoa.

Suzan Hurman je vrhunski stručnjak sa impresivnom biografijom u muškom i ženskom fudbalu. Pre nego što je preuzela medicinski tim Kurasaoa, radila je kao klupski lekar u velikim evropskim klubovima poput PSV iz Ajndhovena, Gou ahed iglsa, a bila je i šef medicinske službe ženskog tima Real Madrida i konsultant za Siti fudbal grup. Bila je i član stručnog štaba ženske rukometne reprezentacije Holandije, na OI u Parizu.

Suzan Hurman sa selektorom Dikom Advokatom i njegovima saradnikom Foto: Printskrin/Instagram

Drugačiji pristup

Dok se mnoge reprezentacije na Mundijalu oslanjaju na strogu disciplinu i izolaciju igrača, Kurasao je izabrao potpuno drugačiji pristup. Posle osvajanja istorijskog boda protiv Ekvadora, čini se da im to zasad i te kako donosi rezultate. Zato se odluka dr Hurman i selektora Advokata pokazala kao ispravna.

Kurasao će svoju poslednju utakmicu grupne faze igrati 25. juna od 22.00 časa protiv Obale Slonovače. Ako pobede, što bi bila prava senzacija, proći će u nokaut fazu.