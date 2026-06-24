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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine može do plasmana u nokaut fazu Svetskog prvenstva, ali će konačna sudbina "zmajeva" u velikoj meri zavisiti od ishoda predstojećeg duela protiv Katara (sreda, 21.00). Ukoliko trijumfuje, selekcija koju predvodi Sergej Barbarez imaće velike šanse da osigura nastavak takmičenja kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa iz Grupe B.

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, planove BiH teoretski bi mogle da pokvare kalkulacije koje se retko viđaju u praksi, ali su matematički i dalje izvodljive. Da se "zmajevima" i pored pobede ne desi eliminacija, bilo bi potrebno pravo čudo. Poznati fudbalski hroničar Semir Zilić do detalja je proračunao sve opcije i analizirao šta je sve neophodno da bi se nacija radovala.

Opcija 1: Pobeda od tri ili više golova razlike

Ukoliko Bosna i Hercegovina slavi rezultatom 3:0 ili bilo kojom drugom razlikom od tri i više golova, plasman u nokaut fazu je apsolutno zagarantovan i nikakvi drugi rezultati ne mogu ugroziti ovaj uspeh.

Opcija 2: Pobeda od dva gola razlike

Ako "zmajevi" upišu trijumf sa tačno dva gola prednosti, za prolaz dalje biće potrebno da se ispuni bilo koji (samo jedan) od sledećih 10 scenarija:

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Češka – Meksiko: Nerešeno ili pobeda Meksika (X ili 2)

Škotska – Brazil: Pobeda Brazila

Ekvador – Nemačka: Nerešeno ili pobeda Nemačke

Japan – Švedska: Pobeda Japana

Egipat – Iran: Pobeda Egipta ili nerešeno

Belgija – Novi Zeland: Nerešeno

Španija – Urugvaj: Pobeda Španije ili nerešeno

Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija: Nerešeno

Kongo – Uzbekistan: Nerešeno ili pobeda Uzbekistana

Hrvatska – Gana: Pobeda Gane

Opcija 3: Minimalna pobeda (jedan gol razlike)

U slučaju da Bosna i Hercegovina slavi minimalnim rezultatom, preduslov za prolaz biće znatno komplikovaniji. Tada će biti neophodno da se poklope bilo koja tri rezultata sa ove liste:

Češka – Meksiko: Nerešeno ili pobeda Meksika

Škotska – Brazil: Pobeda Brazila

Australija – Paragvaj: Pobeda Australije ili pobeda Paragvaja

Ekvador – Nemačka: Nerešeno ili pobeda Nemačke

Japan – Švedska: Pobeda Japana

Egipat – Iran (pobeda Egipta/nerešeno) ILI Belgija – Novi Zeland (nerešeno)

Španija – Urugvaj (pobeda Španije/nerešeno) ILI Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (nerešeno)

Austrija – Alžir: Pobeda Austrije ili Alžira

Kongo – Uzbekistan: Nerešeno ili pobeda Uzbekistana

Hrvatska – Gana: Pobeda Gane

Sve karte su na stolu

Podsetimo, BiH je u prva dva kola osvojila jedan bod - nakon početnog remija protiv Kanade (1:1), usledio je težak poraz od Švajcarske (4:1). Iako su šanse za prolazak u osminu finala izuzetno velike, osnovni i apsolutni preduslov za bilo kakvu matematiku jeste večerašnja pobeda nad Katarom.

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