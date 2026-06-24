BOLI GLAVA OD KALKULACIJA - KAKO BOSNA MOŽE DO NOKAUT FAZE MUNDIJALA?! Ključni uslov je POBEDA protiv Katara, ali postoji nekoliko scenarija!
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine može do plasmana u nokaut fazu Svetskog prvenstva, ali će konačna sudbina "zmajeva" u velikoj meri zavisiti od ishoda predstojećeg duela protiv Katara (sreda, 21.00). Ukoliko trijumfuje, selekcija koju predvodi Sergej Barbarez imaće velike šanse da osigura nastavak takmičenja kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa iz Grupe B.
Ipak, planove BiH teoretski bi mogle da pokvare kalkulacije koje se retko viđaju u praksi, ali su matematički i dalje izvodljive. Da se "zmajevima" i pored pobede ne desi eliminacija, bilo bi potrebno pravo čudo. Poznati fudbalski hroničar Semir Zilić do detalja je proračunao sve opcije i analizirao šta je sve neophodno da bi se nacija radovala.
Opcija 1: Pobeda od tri ili više golova razlike
Ukoliko Bosna i Hercegovina slavi rezultatom 3:0 ili bilo kojom drugom razlikom od tri i više golova, plasman u nokaut fazu je apsolutno zagarantovan i nikakvi drugi rezultati ne mogu ugroziti ovaj uspeh.
Opcija 2: Pobeda od dva gola razlike
Ako "zmajevi" upišu trijumf sa tačno dva gola prednosti, za prolaz dalje biće potrebno da se ispuni bilo koji (samo jedan) od sledećih 10 scenarija:
Češka – Meksiko: Nerešeno ili pobeda Meksika (X ili 2)
Škotska – Brazil: Pobeda Brazila
Ekvador – Nemačka: Nerešeno ili pobeda Nemačke
Japan – Švedska: Pobeda Japana
Egipat – Iran: Pobeda Egipta ili nerešeno
Belgija – Novi Zeland: Nerešeno
Španija – Urugvaj: Pobeda Španije ili nerešeno
Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija: Nerešeno
Kongo – Uzbekistan: Nerešeno ili pobeda Uzbekistana
Hrvatska – Gana: Pobeda Gane
Opcija 3: Minimalna pobeda (jedan gol razlike)
U slučaju da Bosna i Hercegovina slavi minimalnim rezultatom, preduslov za prolaz biće znatno komplikovaniji. Tada će biti neophodno da se poklope bilo koja tri rezultata sa ove liste:
Češka – Meksiko: Nerešeno ili pobeda Meksika
Škotska – Brazil: Pobeda Brazila
Australija – Paragvaj: Pobeda Australije ili pobeda Paragvaja
Ekvador – Nemačka: Nerešeno ili pobeda Nemačke
Japan – Švedska: Pobeda Japana
Egipat – Iran (pobeda Egipta/nerešeno) ILI Belgija – Novi Zeland (nerešeno)
Španija – Urugvaj (pobeda Španije/nerešeno) ILI Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (nerešeno)
Austrija – Alžir: Pobeda Austrije ili Alžira
Kongo – Uzbekistan: Nerešeno ili pobeda Uzbekistana
Hrvatska – Gana: Pobeda Gane
Sve karte su na stolu
Podsetimo, BiH je u prva dva kola osvojila jedan bod - nakon početnog remija protiv Kanade (1:1), usledio je težak poraz od Švajcarske (4:1). Iako su šanse za prolazak u osminu finala izuzetno velike, osnovni i apsolutni preduslov za bilo kakvu matematiku jeste večerašnja pobeda nad Katarom.
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