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Čuveni navijač fudbalske reprezentacije Demokratske Republike Kongo, koji je stekao slavu tokom Kupa afričkih nacija pozirajući kao statua ubijenog lidera za nezavisnost Patrisa Lumumbe, konačno je stigao na Svetsko prvenstvo.

Mišel Nkuka Mboladinga prisustvovao je porazu Konga od Kolumbije (0:1), nakon što je propustio otvaranje prvenstva protiv Portugala zbog pravila o karantinu zbog ebole.

"Lumumba Vea", kako je ovaj elegantno odeveni navijač poznat zbog svoje sličnosti sa ubijenim liderom, bio je na svom sedištu oko sat vremena pre utakmice na stadionu u Gvadalahari.

Nosio je jarkocrveni sako i kravatu, žutu košulju i plave pantalone. Kada je utakmica počela, stajao je nepomično na postolju iza klupe Konga sa podignutom desnom rukom.

Nkuka Mboladinga je zakasnio nekoliko minuta sa povratkom na postolje nakon poluvremena, ali je tamo stajao do samog kraja, pa čak i nekoliko minuta nakon poslednjeg zvižduka.

1/5 Vidi galeriju Lumumba Vea, navijač Konga Foto: Li Muzi / Xinhua News / Profimedia, Abu Adem Muhammed / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije želeo da daje intervjue, ali je klimnuo glavom i osmehnuo se kada su ga pitali da li je srećan što je konačno stigao na Svetsko prvenstvo.

Nkuka Mboladinga je takođe propustio utakmicu baraža za Svetsko prvenstvo protiv Jamajke ranije ove godine, kada je njegova zemlja obezbedila povratak na turnir posle 52 godine, jer nije uspeo da dobije vizu na vreme. ; Putovao je u Keniju, a zatim u Etiopiju u pokušaju da dobije vizu za tu utakmicu, koja se takođe igrala u Gvadalahari.

Nkuka Mboladinga je postao senzacija na društvenim mrežama tokom Kupa afričkih nacija jer je pozirao kao statua Lumumbe na postolju sa podignutom desnom rukom, stojeći mirno tokom utakmica.

Lumumba je bio aktivista koji je pomogao da se okonča kolonijalna vlast Belgije nad Kongom 1960. godine. ; Postao je prvi premijer novonastale nezavisne zemlje i smatran je jednim od najperspektivnijih lidera Afrike, ali je ubijen u roku od godinu dana tokom borbe protiv secesionističkog pokreta u rudama bogatom regionu Katanga, koji je podržavala Belgija.

Belgijski sud je u martu naložio da se 93-godišnji bivši diplomata Etjen Davinjon pojavi pred sudom zbog ovog ubistva. Davinjon, koji je ranije negirao krivicu, poslednji je živi među deset Belgijanaca osumnjičenih za umešanost u ubistvo i optužen je za "učešće u ratnim zločinima" zbog svoje uloge u "nezakonitom pritvaranju i prebacivanju" Lumumbe.

Kurir Sport / Beta

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