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Selektor fudbalske reprezentacije Češke Miroslav Koubek izjavio je da veruje da njegov tim može da se plasira u narednu fazu takmičenja na Svetskom prvenstvu.

Fudbaleri Češke su u prvom kolu grupe A na SP poraženi od Južne Koreje (1:2), a potom su odigrali nerešeno sa Južnom Afrikom (1:1).

Češka - Južna Afrika Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia

Češka će sutra u Meksiko Sitiju odigrati meč poslednjeg, trećeg kola protiv Meksika, koji je sa šest bodova već obezbedio plasman u šesnaestinu finala SP.

"Osećamo ogroman respekt prema meksičkom fudbalu i meksičkim navijačima. Međutim, moramo da se fokusiramo na ono, što bi trebalo da uradimo. Da osvojimo bodove koji su nam potrebni, inače ćemo biti eliminisani sa SP", rekao je Koubek.

On je istakao da su češki fudbaleri samouvereni uoči duela sa Meksikom.

"Čuda se dešavaju i ništa nije nemoguće u fudbalu. To je naš pristup. Trenutno ne možemo da razmišljamo o ovim činjenicama i moramo da sledimo svoj san najbolje što možemo, sa većom posvećenošću i većom snagom", naveo je selektor Češke.

Koubek je rekao da bi njegov tim trebalo da se poboljša u određenim elementima igre.

"Moramo da postižemo golove, to je jasno. Ali moramo da odgovorimo na svaki pokušaj da budemo mnogo jači, odgovorniji. Zadovoljni smo onim što se dešavalo na poslednjim treninzima i to moramo da vidimo i na utakmici protiv Meksika", zaključio je Koubek.

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