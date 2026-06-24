"NISAM OVO ZASLUŽIO..." Zvezdu reprezentacije Engleske iznenadili nakon remija sa Ganom: Mene ste izabrali?!
Nakon utakmice, kada je primio pehar, fudbaler Real Madrida je negodovao.
"Mene ste izabrali? Ne zaslužujem ovaj trofej, nisam igrač utakmice", rekao je Džud Belingem koji je postao najmlađi u istoriji sa 50 nastupa za reprezentaciju, pa dodao:
"Po mom mišljenju, ovu nagradu je trebalo da dobije neko od defanzivaca Gane. Imao sam nekoliko momenata, bilo je teško ući u utakmicu. Zahvalan sam svima koji su glasali, ali mislim da je trebalo da ode u ruke nekoga od njihovih igrača", rekao je Belingem i dodao:
"Kao što sam rekao, ovo je nekakva "groznica druge utakmice". Engleska dobije jednu utakmicu, pa odigra nerešeno u drugoj. Mislim da su oni i želeli nerešeni ishod, to im je trebalo za prolaz, svaka im čast".
Posle drugog kola Grupe L vode Engleska i Gana sa po četiri boda, Hrvatska ima tri, dok je Panama bez bodova.
U trećem kolu 27. juna igraju Panama – Engleska i Hrvatska – Gana.
Kurir sport/sportske.net
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