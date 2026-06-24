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Nakon utakmice, kada je primio pehar, fudbaler Real Madrida je negodovao.

"Mene ste izabrali? Ne zaslužujem ovaj trofej, nisam igrač utakmice", rekao je Džud Belingem koji je postao najmlađi u istoriji sa 50 nastupa za reprezentaciju, pa dodao:

"Po mom mišljenju, ovu nagradu je trebalo da dobije neko od defanzivaca Gane. Imao sam nekoliko momenata, bilo je teško ući u utakmicu. Zahvalan sam svima koji su glasali, ali mislim da je trebalo da ode u ruke nekoga od njihovih igrača", rekao je Belingem i dodao:



"Kao što sam rekao, ovo je nekakva "groznica druge utakmice". Engleska dobije jednu utakmicu, pa odigra nerešeno u drugoj. Mislim da su oni i želeli nerešeni ishod, to im je trebalo za prolaz, svaka im čast".

1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Posle drugog kola Grupe L vode Engleska i Gana sa po četiri boda, Hrvatska ima tri, dok je Panama bez bodova.

U trećem kolu 27. juna igraju Panama – Engleska i Hrvatska – Gana.

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