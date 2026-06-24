Fudbaleri Češke i Meksika u noći između srede i četvrtka (03.00) igraju svoj meč na Mundijalu.
FIFA WC 2026
ČESI MORAJU DA SE "VADE" PROTIV DOMAĆINA! Evo gde možede gledati prenos utakmice Češka - Meksiko
Slušaj vest
Radi se o utakmici poslednjeg kola Grupe A u kojoj Češka želi da obezbedi plasman u narednu fazu. To može da uradi samo uz pobedu.
Sa druge strane domaćin je obezbedio "izlazak iz grupe" i nastavak takmičenja.
Direktan prenos ovog meča možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 1.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši