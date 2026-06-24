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Radi se o utakmici poslednjeg kola Grupe A u kojoj se oba tima bore za plasman u narednu fazu.

Južna Koreja u utakmicu ulazi sa tri osvojena boda, dok je Južna Afrika na prva dva meča u grupi osvojila bod.

Direktan prenos ovog meča možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 2.

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