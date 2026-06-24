Fudbaleri Južne Afrike i Južne Koreje u noći između srede i četvrtka (03:00) igraju svoj meč na Mundijalu.
FIFA WC 2026
DIREKTNA BORBA ZA NOKAUT FAZU MUNDIJALA! Evo gde možede gledati direktan prenos utakmice Južna Afrika - Južna Koreja
Slušaj vest
Radi se o utakmici poslednjeg kola Grupe A u kojoj se oba tima bore za plasman u narednu fazu.
Južna Koreja u utakmicu ulazi sa tri osvojena boda, dok je Južna Afrika na prva dva meča u grupi osvojila bod.
Direktan prenos ovog meča možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 2.
Reaguj
Komentariši