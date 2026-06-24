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Portugal je pobedio Uzbekistan u drugom kolu Svetskog prvenstva, a Kristijano Ronaldo je na toj utakmici postigao dva gola.

To se dogodilo nakon što je bio na meti kritika posle slabog starta Mundijala njega i reprezentacije Portugala koja je u prvom kolu osvojila bod protiv Demokratske Republike Kongo.

Ronaldo je nakon utakmice dobio pitanje o potencijalnoj utakmici Portugal - Argentina, odnosno okršaj sa Lionelom Mesijem.

"Bilo bi lepo, besmisleno vam je pitanje… Najvažnije je ono što se dogodilo danas. Pobedili smo i prošli grupu, a sada moramo da se spremimo za ono što dolazi. Znamo da nas čeka težak meč protiv Kolumbije, ali osnovni cilj bio je prolazak dalje i uspeli smo. Odigrao sam dobro i pomogao ekipi", rekao je Ronaldo.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osvrnuo se na kritike na njegov račun.

"Napredovali smo. To je život. Uvek postoje izazovi i najvažnije je da se stalno poboljšavate. Iza nas je veoma teška nedelja, nedelja u kojoj je javnost bila veoma oštra prema svima nama, posebno prema selektoru. Posle 23 godine karijere navikao sam na to – kada ide dobro, Kristijano je sjajan, a kada ide loše, onda sam star i za penziju. Tako će uvek biti. Ali ovo je bio pravi odgovor mene i mojih saigrača. Igrali smo dobro, visoko smo pritiskali i kada Portugal igra na taj način, veoma nas je teško zaustaviti. Nije slučajno što smo postigli pet golova".

Imao je i poruku za sve.

"Uvek se pojavim kad treba. Možda kasnije nego što ljudi očekuju, ali sam tu. Zato i dalje radim svoj posao i verujem u ono što radim. Naporno radim, a Bog mi pomaže. Tako je bilo tokom cele moje karijere. Najvažniji su mi tim i zajedništvo sa saigračima i porodicom. Sve ostalo što dolazi spolja ne možemo da kontrolišemo. Kada ne igramo dobro i ne pobeđujemo, uvek smo na udaru kritika, posebno ja, ali navikao sam na to i nastavljam dalje", zaključio je Ronaldo.

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