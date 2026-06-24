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Mnoge ljubitelje fudbala sigurno zanima kako Mesi provodi rođendan, a on je to i pokazao.

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Potpuno neočekivano Mesi je na svoj 39. rođendan objavio snimak kako vežba u teretani!

Možda i najbolji primer zašto je i u ovim godinama jedan od najboljih fudbalera na svetu i jedan od najboljih u istoriji igre.

Mesi je dao pet golova u prva dva kola Svetskog prvenstva, a poslednji meč grupne faze Argentina igra u nedelju ujutru protiv Jordana (04.00).

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