Lionel Mesi ove srede slavi 39. rođendan.
MUNDIJAL 2026
SADA JE JASNO ZAŠTO JE MESI NAJBOLJI: Pogledajte kako magični Argentinac "slavi" rođendan...
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Mnoge ljubitelje fudbala sigurno zanima kako Mesi provodi rođendan, a on je to i pokazao.
Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia
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Potpuno neočekivano Mesi je na svoj 39. rođendan objavio snimak kako vežba u teretani!
Možda i najbolji primer zašto je i u ovim godinama jedan od najboljih fudbalera na svetu i jedan od najboljih u istoriji igre.
Mesi je dao pet golova u prva dva kola Svetskog prvenstva, a poslednji meč grupne faze Argentina igra u nedelju ujutru protiv Jordana (04.00).
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