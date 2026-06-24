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Fudbaleri Kolumbije pobedili su ranije u Gvadalahari reprezentaciju DR Konga rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe K na Mundijalu, a selektor Nestor Lorenco je izneo utiske posle trijumfa svog tima.

Lorenco je istakao da je njegov tim došao zasluženo do pobede.

1/6 Vidi galeriju Kolumbija - DR Kongo, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

"Želim da zahvalim timu na njihovom trudu. Pratili su plan igre do poslednjeg detalja. Verovatno smo mogli da postignemo više golova, bilo je napeto do kraja, ali smo zasluženo pobedili.", rekao je Nestor, preneli su američki mediji.

Fudbaleri Kolumbije se nalaze na prvom mestu na tabeli grupe K sa šest bodova i već su obezbedili plasman u šesnaestinu finala Mundijala.

Portugal je drugi sa četiri, Kongo ima tri, dok je Uzbekistan poslednji, četvrti bez bodova.

"Igrali smo protiv veoma dobrog tima, koji je bio nadmoćniji. Naši igrači su se borili na terenu da izvuku rezultat, ali nismo uspeli. Portugal i Kolumbija nam daju veliko iskustvo, jer je ovo prvo SP za naš tim", izjavio je selektor Konga Sebastijen Desabr.

Poslednje, treće kolo grupe K na programu je 28. juna, a sastaće se: Kolumbija - Portugal i DR Kongo - Uzbekistan.

Tanjug