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Naime Švajnštajger je radeći kao stručni konsultant za jednu nemačku televiziju tokom Svetskog prvenstva, opisao je igru tima iz Obale Slonovače kao "pomalo divlju, baš kakav je afrički fudbal". Problem nije bila sama analiza, već nespretan izbor reči koje je upotrebio Švajnštajger.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger poštuje bivšu ženu Foto: Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia, Frederic Kern/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Instagram

"Afrički fudbal je ponekad neortodoksan, pomalo divlji i ne baš taktički disciplinovan", rekao je popularni Švajni.

Upotreba reči "divlji" izazvala je burne reakcije zbog svojih rasističkih i kolonijalističkih konotacija. Bivša zvezda Nemačke se nije izvinila, niti je sankcionisana od strane televizijske kuće, za razliku od Radeta Bogdanovića koji se izvinio zbog rasističkih komentara. Bez ikakvih posledica bio je u ulozi komentatora i tokom utakmice Engleska - Gana (0:0) u utorak uveče.

Nemački medij "Špigel", u tekstu autora Filipa Avunua, objasnio je šta se zamera Švajnštajgeru.

"Iza atributa poput 'divlji' i 'nepredvidiv' stoje stereotipi koji su stariji od fudbala i koji imaju rasističke, kolonijalne korene. U prošlosti, crnci afričkog porekla bili su stigmatizovani kao necivilizovani ("divlji"), drugačiji ("neortodoksni") i potencijalno opasni ("nepredvidiv"). To su rasistički stereotipi, piše u tekstu."