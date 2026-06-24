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Puno se priča o pauzama koje je FIFA uvela i koje su obavezne za svako poluvreme.

Radi se o pauzama koje fudbaleri koriste kako bi se osvežili, međutim, utisak mnogih je da se radi o načinu da se skupi još više para od reklama.

Prema procenama medijskih stručnjaka, samo američki "FOX", zvanični emiter Mundijala u SAD, od jednog "hydration break-a" zaradi oko 1,2 miliona dolara kroz reklamni prostor.

Novac samo kaplje Foto: Profimedia

Međutim, Đani Infantino tvrdi da se radi o fudbalerima.

"Glavni razlog je vrućina, ali takođe moramo da shvatimo da je na takmičenju poput Mundijala, koje se održava tokom 39 dana, sa timovima koji potencijalno igraju osam utakmica u tih 39 dana, izuzetno važno imati vremena za odmor. Ono što je još važnije za nas jeste da osiguramo da svi timovi, u svakoj utakmici, igraju pod istim uslovima", rekao je Infantino za sajt FIFA i dodao:

"Veoma je teško prihvatiti da trener može imati priliku da utiče na utakmicu tako što će praviti prilagođavanja samo zato što je toplije, dok na drugoj utakmici, gde je temperatura nešto niža, isti trener nema istu priliku. Želimo da obezbedimo jednake uslove za sve i zato se ove pauze primenjuju na svakoj utakmici".

Poručio je da FIFA ne zarađuje od pauza.

"Nema dodatnih prihoda za FIFA, jer su svi komercijalni ugovori potpisani mnogo ranije. Dakle, ovo za nas nije finansijsko pitanje. Za nas je to čisto sportsko pitanje", poručio je Đani Infantino.

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