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Kvaku Bonsam, poznati vrač iz Gane koji je i ranije tokom karijere punio novinske naslove sličnim tvrdnjama uoči velikih turnira, pred duel drugog kola između Gane i Engleske poručio je da je bacio kletvu na kapitena i najboljeg strelca Engleske - Harija Kejna.

1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Hari Kejn je u prvom kolu sa dva gola predvodio Englesku do pobede nad Hrvatskom, ali protiv Gene nije zatresao mrežu, a Bonsam je pre meča tvrdio da će učiniti sve kako bi ga zaustavio.

"Radim na Hariju Kejnu. Već sam ranije pokazao za šta sam sposoban, tako da tačno znam šta moram da uradim da bih ga zaustavio. Ne želim mu tešku povredu, već samo toliko da ga sprečim da odigra dobro protiv moje zemlje. Uradiću svoj posao kako bih pomogao Gani", izjavio je Bonsam.

Da li je kletva uspela ili je slučajnost, ali Hari Kejn zaista nije imao svoje veče protiv Gane i propustio je veliku priliku za pobedu, zicer kakav igrač njegove klase ne promašuje, a na tribinama je takođe bio navijač odeven kao vrač, koji je imao lice namazano belim prahom i povremeno duvao u vazduh.