Slušaj vest

Do sada jedini meč koji je trpeo zbog lošeg vremena bio je Francuska – Irak u Filadelfiji, prekinut na dva sata i deset minuta, a sada se predviđa novo nevreme u Majamiju, što znači da bi Brazilci i Škoti mogli da izađu na teren kasnije ili da ih nevreme poremeti u toku utakmice koja je vrlo važna za konačni poredak u grupi,

1/13 Vidi galeriju Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Protokol američkih vlasti kaže da svaka munja u krugu od 13 kilometara oko stadiona zahteva pauzu od 30 minuta, ali u tom periodu ne smeju da se ponavljaju.

Vlasti u Majamiju već su izdale upozorenje za meč na Floridi, a utakmica je zakazana za 18.00 (po lokalnom vremenu), odnosno za ponoć po srspkom, kada se najavljuje oluja. U slučaju da "Hard Rock Stadium" bude pogođen munjama, Škotska - Brazil bi mogao biti prekinut na neodređeno vreme.

Zbog produženog kašnjenja, igrači obe ekipe morali bi da obave još jedno zagrevanje. Stiv Klrk, selektor Škotske, otkrio je da njegova ekipa ima spreman plan u slučaju prekida utakmice.

"Ovo je prvi put da se to dogodilo na ovom turniru. Mislim da smo do sada imali malo sreće sa vremenom. Gledajući vremensku prognozu za sutra, moguće je da će biti nekih poremećaja zbog kiše. Imamo strategiju kako da se nosimo sa situacijom. Očigledno, ne znamo koliko će trajati kašnjenje. Morate da čekate 30 minuta nakon poslednje munje, tako da odlaganja ne traju beskonačno. Ako dođe do kašnjenja, nadamo se da će biti kratko. Kao što sam rekao, imamo ideju šta bismo uradili ako nam se to dogodi”. rekao je Klark.