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Vozinja je u intervjuu brazilskom novinaru i influenseru Danijelu Brauneu rekao da više nije pod ugovorom sa portugalskim drugoligašem Čavesom i da želi da nastavi da igra, zbog čega traži novi klub.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

On je postao popularan za vreme Svetskog prvenstva koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku posle dobrih odbrana protiv Španije (0:0), u prvoj utakmici Zelenortskih Ostrva na turniru, 15. juna. Posle toga njegova ekipa odigrala je nerešeno 2:2 protiv Urugvaja.

"Završio sam ugovor sa mojim dosadašnjim klubom Deportivo Čavesom i u ovom trenutku nemam ništa. Otvoren sam za sve, videćemo šta će se pojaviti", rekao je 40-godišnji golman.

On je dodao da ne bi imao ništa protiv da igra u Brazilu, odakle je influenser Kaze, koji mu je pomogao u promociji Instagram profila da sa 50.000 pratilaca dođe na gotovo 16 miliona.

"To bi bilo dobro. Videćemo", rekao je Vozinja.

"Ako budem imao priliku otići ću u Brazil makar u posetu. Mislim da i mnogi moji saigrači takođe žele da posete Brazil. Želim da zahvalim svima na podršci", dodao je Vozinja.

On je rekao da su mu uzori u karijeri nekadašnji velikani Mišel Prudom, Edvin van der Sar i Đanluiđi Bufon.

Njegov san je da pomogne reprezentaciji da se plasira u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Ekipi bi za to bila potrebna pobeda protiv Saudijske Arabije, u noći između petka i subote u Hjustonu.

"Moj san i san svih sunarodnika je da prođemo u narednu rundu. Ogromna je stvar biti na Svetskom prvenstvu, a proći, u situaciji u kojoj nije mislio da ćemo osvojiti i bod, bilo bi izvanredno", rekao je Vozinja.