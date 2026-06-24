Bosna i Hercegovina će morati da sačeka rasplet u ostalim grupama, da vidi da li će naći među osam najboljih trećeplasiranih ekipa koji nastavljaju takmičenje. Međutim to je nakon trijumfa od dva gola razlike maltene izvesno.
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BOSNU SADA SAMO ČUDO MOŽE DA IZBACI SA MUNDIJALA! Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice!
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Fudbaleri Bosne i Hercegovine su gotovo izvesno ostvarili plasman u nokaut fazu Mundijala, pošto su večeras savladali selekciju Katara ubedljivim rezultatom 3:1.
Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
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