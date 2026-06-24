Gol kakav se ne viđa često
FIFA WC 2026
GOL ZA VOĐSTVO Pogledajte kako je Bosna povela protiv Katara! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Bosne i Hercegovine sastaju se sa Katarom u poslednjem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu.
Bosna i Hercegovina vodi od 29. minuta utakmice! Alajbegović je povukao loptu napred, a onda preciznim udarcem sa oko 20 metara matirao golmana Katara i doneo prednost svom timu.
Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Reaguj
Komentariši