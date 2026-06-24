Slušaj vest

Fudbaleri Bosne i Hercegovine sastaju se sa Katarom u poslednjem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu.

Bosna i Hercegovina vodi od 29. minuta utakmice! Alajbegović je povukao loptu napred, a onda preciznim udarcem sa oko 20 metara matirao golmana Katara i doneo prednost svom timu.

Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Ne propustiteFIFA WC 2026BOSANCI IGRAJU MEČ ODLUKE NA MUNDIJALU: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice BiH - Katar
Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina
FIFA WC 2026BOLI GLAVA OD KALKULACIJA - KAKO BOSNA MOŽE DO NOKAUT FAZE MUNDIJALA?! Ključni uslov je POBEDA protiv Katara, ali postoji nekoliko scenarija!
Edin Džeko na utakmici Švajcarska - Bosna i Hercegovina
FIFA WC 2026HRVATSKA IZNAD CRTE, BOSNA U PROBLEMU... Čeka nas EPSKA DRAMA na Mundijalu: Ovako izgleda tabela trećeplasiranih ekipa!
Ante Budimir u dresu reprezentacije Hrvatske na meču protiv Paname
FIFA WC 2026BOSNA PETA NA MUNDIJALU, HRVATSKA TEK NA 41. MESTU: Amerikanci objavili neobičnu rang-listu
Mundijal 2026 Bosna i Hercegovina, navijači

00:39
Mundijal - Portugalci slave gol Ronalda uz vatromet Izvor: Kurir