SRAMOTA! GRANIT DŽAKA IZ SVE SNAGE ŠUTNUO PROTIVNIKA! Umalo da nastane opšta tuča, pogledajte kako je provokator napravio ogroman skandal na Mundijalu! VIDEO
Očekivano, čim je ulog ovako veliki, tenzije na terenu rastu iz minuta u minut, a u jednom momentu situacija je potpuno eskalirala i umalo je došlo do opšte tuče među igračima.
Sve je počelo kada su u žestok klinč ušli Granit Džaka i Kajl Larin. Naime, kanadski fudbaler je namerno stajao preblizu i odbijao da se pomeri dok je kapiten Švajcarske pokušavao da izvede slobodan udarac sa svoje polovine. Džaka je, uprkos tome, rešio da izvede prekid, a kada mu je Larin u poslednjem trenutku sklonio loptu, Švajcarac nije želeo da zaustavi zamah i iz sve snage je raspalio protivnika po nozi.
Larin je pao na travu kao pokošen, što je bio fitilj za opšti haos, guranje i koškanje igrača oba tima na terenu.
Kada se situacija konačno smirila, arbitar je odlučio da kazni oba aktera, i Džaka i Larin su dobili po žuti karton, pošto je procenjeno da je Kanađanin svesnom provokacijom i izazvao oštru reakciju švajcarskog veziste.