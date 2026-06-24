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Očekivano, čim je ulog ovako veliki, tenzije na terenu rastu iz minuta u minut, a u jednom momentu situacija je potpuno eskalirala i umalo je došlo do opšte tuče među igračima.

Sve je počelo kada su u žestok klinč ušli Granit Džaka i Kajl Larin. Naime, kanadski fudbaler je namerno stajao preblizu i odbijao da se pomeri dok je kapiten Švajcarske pokušavao da izvede slobodan udarac sa svoje polovine. Džaka je, uprkos tome, rešio da izvede prekid, a kada mu je Larin u poslednjem trenutku sklonio loptu, Švajcarac nije želeo da zaustavi zamah i iz sve snage je raspalio protivnika po nozi.

Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Larin je pao na travu kao pokošen, što je bio fitilj za opšti haos, guranje i koškanje igrača oba tima na terenu.

Kada se situacija konačno smirila, arbitar je odlučio da kazni oba aktera, i Džaka i Larin su dobili po žuti karton, pošto je procenjeno da je Kanađanin svesnom provokacijom i izazvao oštru reakciju švajcarskog veziste.

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