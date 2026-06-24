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Fudbaleri Bosne i Hercegovine ostvarili su plasman u nokaut fazu Mundijala, pošto su večeras savladali selekciju Katara ubedljivim rezultatom 3:1.

U jednom momentu situacija za Bosnu se zakomplikovala kada je Katar smanjio rezultatski zaostatak na 2:1, a potom imao veliku šansu za izjednačenje.

Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ulila se nervoza u redove Bosne, a na ivici skandala našao se Edin Džeko i to zbog izmene. Kada je video da je on taj koji napušta teren, slavni napadač je besno skinuo traku i gunđao nešto sebi u bradu.

A izliv besa dogodio se kada je seo na klupu, tada je opsovao svog trenera, pa bacio flašicu vode.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:


Edin Džeko is angry about being replaced early and gets into it with his manager
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