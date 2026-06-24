Slavni golgeter izgubio živce nakon što je video svoj broj na semaforu.
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SKANDAL NA MUNDIJALU! DŽEKO BESNEO NA KLUPI ZBOG IZMENE! Saigrači nisu mogli da ga smire, napadač OPSOVAO trenera pa nastavio da divlja! VIDEO
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Fudbaleri Bosne i Hercegovine ostvarili su plasman u nokaut fazu Mundijala, pošto su večeras savladali selekciju Katara ubedljivim rezultatom 3:1.
U jednom momentu situacija za Bosnu se zakomplikovala kada je Katar smanjio rezultatski zaostatak na 2:1, a potom imao veliku šansu za izjednačenje.
Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Ulila se nervoza u redove Bosne, a na ivici skandala našao se Edin Džeko i to zbog izmene. Kada je video da je on taj koji napušta teren, slavni napadač je besno skinuo traku i gunđao nešto sebi u bradu.
A izliv besa dogodio se kada je seo na klupu, tada je opsovao svog trenera, pa bacio flašicu vode.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Edin Džeko is angry about being replaced early and gets into it with his manager
by
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soccer
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