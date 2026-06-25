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Atraktivna brineta, koju na Instagramu prati više od 125.000 ljudi, objavila je fotografiju u nesvakidašnjem izdanju - uskom kombinezonu sastavljenom od Panini sličica sa Mundijala.

Međutim, mnogo veću pažnju od samog autfita izazvao je opis fotografije.

Vanesa Panini sličice Foto: PrintscreenInstagram

"Koga ste prvo primetili na mom autfitu?", upitala je Vanesa svoje pratioce, aludirajući na fudbalere sa čuvenih sličica.

Ipak, sudeći po reakcijama ispod objave, malo ko je obraćao pažnju na igrače.

Uska kreacija koja je u potpunosti pratila liniju njenog tela izazvala je lavinu komentara, a pratioci su priznali da im je bilo teško da se koncentrišu na detalje sa sličica.

Fotografija je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija i postala jedna od najkomentarisanijih objava na njenom profilu. Mnogi su pohvalili kreativnu ideju kojom je spojila najveću fudbalsku smotru na svetu sa jednim od simbola svakog Mundijala – legendarnim Panini albumom.

Bilo kako bilo, Vanesa je uspela u onome što je želela. Postavila je jednostavno pitanje, a internet je danima raspravljao o odgovoru.