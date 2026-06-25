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"Znam da naša ekipa ima srce. Znam da ;imamo grupu koja će dati sve od sebe u svakom trenutku. I to je nešto na šta treba da budemo veoma ponosni. Samo je pitanje kako da bolje upravljamo nekim trenucima. Čak i na početku utakmice, mislio sam da smo bili pomalo neodlučni, nedovoljno agresivni i da nismo dovoljno trčali", rekao je Marš posle utakmice za ITV, preneo je Skaj.

Fudbaleri Kanade izgubili su večeras u Vankuveru od Švajcarske 1:2, u utakmici poslednjeg trećeg kola Grupe B na Svetskom prvenstvu, pa su kao drugoplasirani prošli u šesnaestinu finala.

"Fokusiraćemo se na pozitivne stvari. Fokusiraćemo se na reakciju ekipe. Opet smo dobili dobru igru igrača koji su ušli sa klupe", dodao je selektor.

Marš je rekao da je trebalo da promeni formaciju.

"Jedino što bih voleo da sam uradio drugačije jeste da sam na poluvremenu prešao na formaciju sa pet igrača u zadnjoj liniji kako bismo zaista učvrstili odbranu. Kada smo izašli na teren na takav način, naravno da bih voleo da sam doneo tu odluku. Mislim da je trebalo to da uradim", naveo je Marš.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Govoreći o igraču Alfonsu Dejvisu, Marš je rekao da će biti spreman za narednu utakmicu.

"Alfonso će biti spreman. Razmišljali smo o njemu, ali smo pokušavali da upravljamo situacijom i da ga ne ugrozimo. Ali trebalo bi da bude spreman za narednu utakmicu", dodao je.

Kanada će igrati 28. juna protiv drugoplasiranog iz Grupe A u kojoj su Meksiko, Južna Koreja, Češka i Južna Afrika.