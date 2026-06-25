Slušaj vest

Fudbaleri Meksika su postali prva ekipa koja je grupnu fazu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva završila sa maksimalnim bodovnim učinkom.

Meksiko je u poslednjem kolu pobedio Češku rezultatom 3:0 i tako stigao do trećeg trijumfa u Grupi A. Sa druge strane, evropska selekcija je eliminisana.

Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Golove za Meksiko su postigli Mateo Čavez Garsija u 55, Hulijan Kinones u 61. i Alvaro Fidalgo u 94. minutu. 

U utakmici koja je počela u isto vreme Južna Afrika je šokirala Južnu Koreju i stigla do pobede rezultatom 1:0, a tako i do plasmana u nokaut fazu Mundijala.

Tapelo Maseko je u 63. minutu bio strelac jedinog gola.

Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Meksiko je grupnu fazu završio sa devet bodova, Južna Afrika je sa četiri boda i drugog mesta stigla u narednu fazu takmičenja i to prvi put u istoriji.

Južna Koreja je bila u dobroj situaciji pre poslednjeg kola, ali je iznenađujući poraz ostavio ovu reprezentaciju na tri boda i takmičenje je za azijsku selekciju završenu.

Češka je potpuno podbacila i sa samo jednim bodom je poslednja na tabeli.

Ne propustiteFIFA WC 2026A U KOGA VI GLEDATE? Brutalna Vanesa oblepljena sličicama fudbalera izazvala haos na internetu, pogledajte fotke zbog kojih muškarci ne znaju šta ih je snašlo!
Vanesa Panini sličice
FIFA WC 2026SELEKTOR KANADE SE OGLASIO POSLE PORAZA OD ŠVAJCARSKE! Svestan je svojih grešaka, evo koje stvari moraju da se promene!
FIFA WC 2026PRVO MESTO JE OBEZBEĐENO! Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Švajcarska - Kanada! VIDEO
profimedia-1112275742.jpg
FIFA WC 2026PRVO DA OSTVARI SAN NACIJE, PA MENJA SREDINU: Vozinja traži novi klub...
Vozinja, Mundijal 2026

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir