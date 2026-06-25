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Fudbaleri Meksika su postali prva ekipa koja je grupnu fazu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva završila sa maksimalnim bodovnim učinkom.

Meksiko je u poslednjem kolu pobedio Češku rezultatom 3:0 i tako stigao do trećeg trijumfa u Grupi A. Sa druge strane, evropska selekcija je eliminisana.

1/4 Vidi galeriju Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Golove za Meksiko su postigli Mateo Čavez Garsija u 55, Hulijan Kinones u 61. i Alvaro Fidalgo u 94. minutu.

U utakmici koja je počela u isto vreme Južna Afrika je šokirala Južnu Koreju i stigla do pobede rezultatom 1:0, a tako i do plasmana u nokaut fazu Mundijala.

Tapelo Maseko je u 63. minutu bio strelac jedinog gola.

1/4 Vidi galeriju Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Meksiko je grupnu fazu završio sa devet bodova, Južna Afrika je sa četiri boda i drugog mesta stigla u narednu fazu takmičenja i to prvi put u istoriji.

Južna Koreja je bila u dobroj situaciji pre poslednjeg kola, ali je iznenađujući poraz ostavio ovu reprezentaciju na tri boda i takmičenje je za azijsku selekciju završenu.

Češka je potpuno podbacila i sa samo jednim bodom je poslednja na tabeli.

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