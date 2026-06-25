Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je prošla u nokaut fazu Svetskog prvenstva.
USPEH
BOSNA I HERCEGOVINA NIJE DUGO ČEKALA ZA ZVANIČNU POTVRDU! Komšije su u nokaut fazi Mundijala! Gledali su rapsodiju Brazila, pa krenuli da slave
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Ekipa iz našeg komšiluka je odradila šta je bilo do nje, pobedila je Katar rezultatom 3:1, ali je nakon toga morala da sačeka da njen plasman u narednu fazu takmičenja bude definitivan i siguran.
Pobeda Brazilom nad Škotskom je otklonila sumnje i poslala je Bosnu i Hercegovinu u nokaut fazu kao jednu od osam najbolje plasiranih ekipa.
Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Škotska je Grupu C završila sa tri osvojena boda. Eventualna pobeda protiv Brazila je mogla da napravi problem ekipi Sergeja Barbareza.
Međutim, ubedljivom pobedom Brazilci su obezbedili sebi prvo mesto, Škotskoj kraj takmičenja, a komšije pogurali ka "izlasku" iz grupne faze.
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