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Brazil je u poslednjem kolu pobedio Škotsku rezultatom 3:0 i sa sedam bodova je kao prvoplasirani tim prošao u narednu fazu Mundijala.

Golove za Brazil na prepunom stadionu u Majamiju postigli su Vinisijus Žunior u 7. i 48. minutu i Mateus Kunja u 60. minutu.

Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir