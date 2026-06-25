Fudbaler Brazila su ubedljivom pobedom završili grupnu fazu na Svetskom prvenstvu.
MUNDIJAL
SAMBA U MAJAMIJU! Pogledajte kako je Brazil pregazio Škotsku za prvo mesto
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Brazil je u poslednjem kolu pobedio Škotsku rezultatom 3:0 i sa sedam bodova je kao prvoplasirani tim prošao u narednu fazu Mundijala.
Golove za Brazil na prepunom stadionu u Majamiju postigli su Vinisijus Žunior u 7. i 48. minutu i Mateus Kunja u 60. minutu.
Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
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Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
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